"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة

رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "من أجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون أكثر انصافاً، من المستحسن الحصول على الارقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي:١- لبنانيون متقاعدون مقيمون

٢- لبنانيون مقيمون

٣- لبنانيون غير مقيمين

٤- غير لبنانيين".



وقال عبر منصة "اكس": "بتعبير آخر، المودع اللبناني المقيم وهو في السبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت اسرع من المودع الذي هو في الاربعين من عمره".