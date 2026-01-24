"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة

من اجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون اكثر انصافاً، من المستحسن الحصول على الارقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي:
١- لبنانيون متقاعدون مقيمون
٢- لبنانيون مقيمون
٣- لبنانيون غير مقيمين
٤- غير لبنانيين
بتعبير آخر، المودع…
— Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) January 24, 2026
