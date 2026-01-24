سلام من باريس: إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات سياسة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، من السفارة اللبنانية في باريس، أنه أطلع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، وقال: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي".



وعن مسألة "حصر السلاح"، قال: "المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا، ولا تراجع في هذا الموضوع ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة“.

وأضاف: "متمسكون بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم ولا فرق بين شمال الليطاني او جنوب الليطاني فالقانون سيطبق على الكل".

في السياق، لفت الرئيس سلام الى أن ”لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها“.

وشدد على أن ”اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه“.

وذكر أن ”الرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان“.

وأكد ”نستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي“.

أما عن دور "الميكانيزم" فأجاب بأنه "لم ينته ونحن متمسكون به، وعندما تقتضي الحاجة تعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك". وأضاف: "لسنا في صدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وهي شريك أساسي في لجنة الميكانيزم ولم تقل إنها ستخرج فرنسا منها".

ورأى سلام أنه "إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات، وما لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي لن تأتي الاستثمارات أيضًا".

وسئل عن مؤتمر دعم الجيش، فأكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار، معبّرًا عن تفائله بأن المبالغ المطلوبة ستؤمن.

وقال: "لا أستطيع أن أضمن نجاحه، لكننا نوحّد الجهود لدعم الجيش ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية".

وفي موضوع اعادة الإعمار، أوضح ”نسعى الى استعادة الثقة العربية وثقة العالم بنا لنتمكن من جمع الإمكانات المطلوبة لإعادة الإعمار في الجنوب“.

وأشار الى أن ”كل ما فعلناه حتى اليوم ليس كافيًا“.

وأكد الرئيس سلام أنه ”في الأشهر القليلة المقبلة سنستفيد من قرض فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لإعادة الإعمار“.

وفي مسألة تعيين غريسيا القزي مدير عام للجمارك اللبنانية، فرأى الرئيس سلام أنها "ليست مدانة" وأي شخص مدان "ما بقرّب على الإدارة لا من قريب ولا من بعيد“.