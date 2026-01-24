الأخبار
باسيل: تقدمنا باقتراح قانون ارساء الذاكرة الوطنية لنقوم بمصالحة حقيقية ونبني السلام
أخبار لبنان
2026-01-24 | 12:03
شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال جولة له في قضاء الشوف، على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك.
وفي كلمة ألقاها في غداء أقيم على شرفه في الدامور، قال باسيل: "الحقيقة انه يجب ألا ينسى الانسان ليتعلم". وتطرق الى اقتراح القانون الذي تقدم به التيار لارساء الذاكرة الوطنية، قائلا: "ان ننقي الذاكرة هو ان نزيل منها الآلام وهذا يتطلب طريقة تفكير مختلفة وأرى أن تمسككم بالدامور هو الذي يساعدكم على الخروج من الماضي".
وأضاف: "من جهتنا عندما كان الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري اختار ان يكون مركز حوارات الحضارات في الدامور وهو مركز اممي واهميته انه يريد اعطاء معنى لما عاشه اهالي الدامور سواء بالصدام او التحاور الذي تعيشونه اليوم". وتابع: "اذا فشلتم في الدامور بالحوار يفشل لبنان واذا نجحتم ينجح لبنان، واليوم الصراع في العالم يجب ان يدفعنا للحوار والثبات وانا اتمنى ان يعطي الرئيس جوزاف عون اهمية لموضوع مركز حوار الحضارات وأن يستمر بمتابعة الموضوع".
واختتم باسيل زيارته الى الدامور بلقاء شعبي على مسرح مدرسة القلبين الاقدسين، حيث كانت له كلمة قال فيها: "لا نريد تكرار لا الحرب ولا آلامها ويسعدني ان أعلن اننا تقدمنا بقانون ارساء الذاكرة الوطنية لنقوم بمصالحة حقيقية ونبني السلام".
ثم انتقل باسيل الى بلدة المشرف حيث زار مبنى البلدية واجتمع بأعضاء المجلس البلدي. وانتقل بعدها الى الصالة حيث القى كلمة أمام عدد من أبناء البلدة بحضور نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حبوبة عون.
وشدد باسيل على "ضرورة الحفاظ على العيش المشترك". وقال: "نحن سعداء بحضور نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ونكون سعداء اكثر عندما تكون احزابنا مختلطة".
وأضاف: "عندما ينتقد الحزب التقدمي الاشتراكي التيار الوطني الحر يكون ينتقدنا وليس المسيحيين، وعندما ننتقد الاشتراكيين فيكون انتقادنا للحزب التقدمي الاشتراكي وليس للدروز". وأشار الى أنه "في السياسة مهما اختلفنا يجب ان تكون هناك خطوط حمراء وهي وحدتنا الوطنية".
Learn More