معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري

علمت الـLBCI أن رئيس الجمهورية جوزاف عون بعث برسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها له في لقائهما في دافوس بناء على طلب الجانب المصري الذي أرسل سفيره الى لبنان للإطلاع من الرئيس عون على ما يريد ايصاله للرئيس الأميركي فحمله رسالة تتعلق بمستقبل الوضع في الجنوب.



وبحسب المعلومات، فإن الجانب المصري عاد برد، وهذا ما أبلغه عون للرئيس نبيه بري في لقائهما الجمعة.