الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس أحد تذكار الكهنة ولمناسبة اليوبيل الماسي (٧٥) على تأسيس رابطة الاخويات في لبنان، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".



وبعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "فلنصلِّ أيها الإخوة والأخوات، ونحن نفتتح أسبوع كلمة الله، أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا، وإلى بيوتنا، وإلى قراراتنا، وإلى ضمائرنا. ونصلّي فيما نختتم أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، أن يجعلنا الرب واحدًا في الحق، واحدًا في المحبة، واحدًا في الإصغاء لكلمته".

وأضاف: "فلنفتح قلوبنا لكلمة الله، ولندعها تفتح لنا الطريق، ولنسمح لها أن تصنع فينا، وفي كنيستنا، وفي وطننا، ما لا يستطيع البشر أن يصنعوه وحدهم".

احتفال تخريج



وفي ختام القداس، أقيم احتفال تخريج ٩٠ شخصا من الدورة الثانية لحماية الطفل من الجامعة الغريغورية في روما.