الحاج حسن: السياسات القائمة ستوصل إلى المزيد من التنازلات
أخبار لبنان
2026-01-25 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحاج حسن: السياسات القائمة ستوصل إلى المزيد من التنازلات
أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "لبنان التزم بإتفاق 1701، وأن اسرائيل لم يلتزم، ولا تريد أن تلتزم.
وقال الحاج حسن: "العدو الإسرائيلي والأميركي يريدان من لبنان بأن يطبِّع ويستسلم وبدأ الحديث عن هذا المشروع منذ وقت سابق".
وسأل في خلال لقاء سياسي في بلدة بريتال: "ماذا أنجزتم من خطاب القسم والبيان الوزراي؟ ألا يوجد في خطاب القسم والبيان الوزراي تحرير الارض؟ ألا يوجد وقف العدوان؟ ما الذي انجزتموه لكي تتفاوضوا مع الأميركي؟ أنتم تحققون طلبات الأميركي من دون أي تقديم، وبالمقابل هو لم يقدم لكم سوى التهديدات. إن السياسات القائمة لن توصل إلا إلى المزيد من التنازلات".
وقال: "نحن في لبنان قادرون على العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ولكن عندما يبرر بعض السياسيين، ومنهم وزير الخارجية، للعدو القصف والتدمير، فمن المؤكد بأن يصبح الموقف الوطني ضعيف، لأن المتحدث هو وزير خارجية لبنان، وهو الذي يفترض به أن يقوم بحملة في العالم لإدانة القتل وعرقلة إعادة الإعمار وعودة الأسرى ووقف العدوان"
ولفت الحاج حسن الى أن "البعض وصل إلى حد الإعلان بأن المشكلة مع حزب الله ليست في السلاح والمقاومة، بل في العقيدة. أقول لهم نحن أبناء الإمام علي والحسن والحسين وآل بيت النبي الأطهار حتى ظهور صاحب العصر والزمان، ولن نغير في عقيدتنا".
وشدد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقًا للقانون النافذ، وهناك في الخارج والداخل من يريد بأن ينقض على المقاومة من بوابة الإنتخابات، ولكن صناديق الاقتراع ستكون الرد الفصل".
أخبار لبنان
السياسات
القائمة
ستوصل
المزيد
التنازلات
