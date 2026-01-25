اتحاد النقابات السياحية دعا الوزارة إلى تعليق القرار(1) حفاظاً على الشفافية وحماية للسائح والمواطن

شدد اتحاد النقابات السياحية، تعليقا على تعميم وزارة السياحة رقم (1) إلغاء العمل بالتعميم الرقم (9) الصادر في 2/6/2022 عن التسعير بالليرة، على أن "مضمون التعميم الرقم (9) المشار إليه، صدر في خلال الأزمة المالية، وقد عملنا جاهدين على إصداره وكنا سبّاقين في هذا المجال، وقد أثبت جدواه وإيجابيته في حماية السائح والزبون والمؤسسات على حد سواء، وأظهر الشفافية في هذا المجال لدرجة أن باقي القطاعات الاقتصادية حذت حذونا".



وقال الاتحاد في بيان: "حتى تاريخه، وإن تم التسعير بالدولار، يتم إبراز الثمن بالدولار وما يعادله بالليرة على الفاتورة المقدّمة، وللزبون حق التسديد بما يراه مناسباً، بالليرة أو الدولار. إن هكذا تعميم سوف يجعل المبالغ ضمن الفاتورة غير قابلة للفهم، خصوصاً من السائح، لضخامة الأرقام، ولا يغيّر أي في المضمون".



ودعا للعودة عن هذا القرار أو تعليقه في ظل الظروف الحالية حفاظاً على الشفافية وحماية السائح والمواطنين.



وأعلن انه على أتم الاستعداد للتواصل وإبداء الرأي في أي من القرارات التي يعود لوزارة السياحة إصدارها تفادياً، خدمةً للقطاع وللأهداف المنشودة التي نحرص عليها جميعاً.