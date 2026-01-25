اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

نفذ اهالي المخطوف النقيب المتقاعد احمد شكر اعتصاماً على الطريق الدولية بعلبك - زحلة عند مفرق النبي شيت احتجاجاً على ما اعتبروه اهمالا وتقاعسا من المسؤولين لجهة كشف مصيره، شارك بالاعتصام رؤساء بلديات ومخاتير منطقة البقاع وفاعليات دينية وسياسية وحشدٌ من اهالي بلدة النبي شيت.



والقيت كلمات خلال الاعتصام طالبت الرؤساء الثلاثة بالعمل على كشف مصيره واثارة قضية النقيب المخطوف لدى المحافل الدولية.