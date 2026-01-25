تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

ستقوم إحدى فِرق وزارة الأشغال العامّة والنّقل بأعمال صيانة واستحداث شبكة لتصريف المياه على طريق الشّام الدّولي، بعد مستديرة عاليه (قرب مطعم السّلطان)، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الإثنين 26-1-2026 لمدّة عشرة أيّام تقريبًا، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع مرور الآليّات، أو تحويل للسّير.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام.