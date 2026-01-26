سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

عاين رئيس الحكومة نواف سلام المبنى المنهار في منطقة القبة - طرابلس.



وقال سلام: "جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها، وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة".



وكان الرئيس سلام التقى الفرق الإغاثية التي تواصل أعمال رفع الأنقاض في منطقة القبة، وحيّا جهودها المبذولة في ظروف بالغة الصعوبة، متمنّيًا أن تتكلّل هذه الجهود بالنجاح في الوصول إلى المفقودة الأخيرة، على أمل أن تكون على قيد الحياة.



كما اطّلع من مسؤول الدفاع المدني في طرابلس واصف كريمة على الإجراءات المتّخذة وآخر المعطيات المتعلّقة بعملية البحث والإنقاذ، وأجرى اتصالًا من الموقع مع مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش.