سلام اطمأن الى جرحى المبنى المنهار في طرابلس وعقد اجتماعا في المدينة

زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مستشفى المظلوم الجديدة في طرابلس، للاطلاع على الأوضاع الصحية للشاب عمر المير، الناجي من حادثة انهيار المبنى السكني في منطقة القبة في طرابلس، واطمأن إلى حالته الصحية من قبل الأطباء والممرضين الذين يتابعونه.



كما عقد سلام اجتماعاً مع رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيُعقد اليوم ظهراً في السراي الحكومي، والمخصّص لبحث ملف الأبنية الآيلة للسقوط وسبل معالجته.