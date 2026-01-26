المكتب الإعلامي للبستاني: الإخبار المقدم بحقّ عبود وسلام وآخرين كان بإجماع أعضاء لجنة الاقتصاد وانتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير

أعلن المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني أنه "استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد".

وقال في بيان: "يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار المُقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور فريد البستاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع اعضاء اللجنة، بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة إحالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".



وأضاف: "وعليه، فان النائب البستاني لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله انما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص، بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأمانة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".