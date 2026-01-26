الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
أخبار لبنان
2026-01-26 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة
بعثت وزارة الخارجيّة، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة خلال الأشهر الماضية.
وطلبتْ الخارجيّة إصدار هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعيّة العامّة، وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة.
وتضمّنتْ الشكوى 3 جداول مفصّلة تفنّد الخروقات الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة بصورة يوميّة، وذلك خلال أشهر تشرين الأوّل، تشرين الثاني وكانون الأوّل 2025، وبلغ عدد هذه الخروقات على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقاً.
وأعادت الوزارة التأكيد أنّ هذه الخروقات تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفةً واضحة لموجبات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) الصادر في 11/8/2006، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر بتاريخ 26/11/2024.
ودعت الخارجيّة مجلس الأمن الى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة، وسحبِ قوّاتها من النقاط الخمسة التي لا تزال تحتلّها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً، ووضعِ حدٍّ لانتهاكاتها وخروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانيّة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيّين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليّاً.
كما طالبت المجلس أيضاً بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها لقوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تواصل بذل أغلى التضحيات في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعادت الرسالة اللبنانيّة تأكيد التزام الحكومة اللبنانيّة المضيّ قدُماً بتنفيذ تعهّداتها المتعلّقة بتطبيق القرار 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائيّة.
وذكّرت بإقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيلول 2025 الخطّة التي وضعها الجيش اللبناني، والمؤلّفة من خمس مراحل، والهادفة الى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكّدت أنّه تمّ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطّة، حيث نجح الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل. أمّا المرحلة الثانية، فستشمل المنطقة الممتدّة بين نهريْ الليطاني جنوباً والأُوّلي شمالاً، على أنْ تُخصَّص المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثمّ تُستكمل الخطة في سائر المناطق اللبنانيّة.
واعتبرت الخارجيّة أنّ هذا المسار سيؤدّي إلى استعادة الدولة اللبنانيّة قرارَيْ الحرب والسلم، وبسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصراً، بما يضمن حصر حيازة السلاح في لبنان بالقوّات العسكريّة والأمنيّة الرسميّة اللبنانيّة وحدها، كما حدّدها بالاسم إعلانُ وقف الأعمال العدائيّة.
كما كرّرت الرسالة استعداد الحكومة اللبنانيّة الدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مؤكّدةً في الوقت نفسه تمسّكها باتفاق الهدنة الموقَّع مع إسرائيل بتاريخ 23/3/1949، وبمبادرة السلام العربيّة التي أقرّتها القمّة العربيّة في بيروت عام 2002.
أخبار لبنان
"الخارجية"
الأمن
والأمين
العام
للأمم
المتّحدة
استمرار
الخروقات
الإسرائيليّة
التالي
اجتماع لتجمع نقباء المهن الصحية... بخاش: مؤتمر السياحة الطبية سينعقد في أيار المقبل
المكتب الإعلامي للبستاني: الإخبار المقدم بحقّ عبود وسلام وآخرين كان بإجماع أعضاء لجنة الاقتصاد وانتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-28
"الخارجية" تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن وجددت الاستعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل
أخبار لبنان
2025-11-28
"الخارجية" تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن وجددت الاستعداد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-12-12
الأمين العام للأمم المتحدة يعين العراقي برهم أحمد صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
2025-12-12
الأمين العام للأمم المتحدة يعين العراقي برهم أحمد صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين
0
أخبار لبنان
2025-11-19
برّي: لمواصلة تقديم الشكاوى وعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لتكريس الحق اللبناني والادانة للخروق الإسرائيلية
أخبار لبنان
2025-11-19
برّي: لمواصلة تقديم الشكاوى وعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لتكريس الحق اللبناني والادانة للخروق الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
2026-01-21
الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه
آخر الأخبار
2026-01-21
الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:37
رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاستمرار بالاضراب المفتوح
أخبار لبنان
06:37
رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاستمرار بالاضراب المفتوح
0
أخبار لبنان
06:33
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
أخبار لبنان
06:33
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
0
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
أمن وقضاء
06:28
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
0
أخبار لبنان
06:26
ميقاتي نفى أي علاقة له بتحقيق قضائي مرتبط بـ"بنك عودة": أنا تحت سقف القانون
أخبار لبنان
06:26
ميقاتي نفى أي علاقة له بتحقيق قضائي مرتبط بـ"بنك عودة": أنا تحت سقف القانون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:57
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: "النتائج الاقتصادية بالأرقام للسنة الأولى من العهد الرئاسي الجديد"
أخبار لبنان
02:57
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: "النتائج الاقتصادية بالأرقام للسنة الأولى من العهد الرئاسي الجديد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لليوم الثاني على التوالي… هل من ناجين تحت الأنقاض في القبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لليوم الثاني على التوالي… هل من ناجين تحت الأنقاض في القبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اكثر من ٣٠ ساعة بحثٍ بين الركام وفي حضرة الموت صمت العم المفجوع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
اكثر من ٣٠ ساعة بحثٍ بين الركام وفي حضرة الموت صمت العم المفجوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
2
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
3
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
6
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
7
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
8
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More