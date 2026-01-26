الأخبار
اجتماع لتجمع نقباء المهن الصحية... بخاش: مؤتمر السياحة الطبية سينعقد في أيار المقبل

أخبار لبنان
2026-01-26 | 02:49
اجتماع لتجمع نقباء المهن الصحية... بخاش: مؤتمر السياحة الطبية سينعقد في أيار المقبل
اجتماع لتجمع نقباء المهن الصحية... بخاش: مؤتمر السياحة الطبية سينعقد في أيار المقبل

عقد تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعه الأول لهذه السنة في بيت الطبيب فرن الشباك برئاسة البروفسور يوسف بخاش، ومشاركة النقباء: إلياس شلالا وإبراهيم مقدسي ورونالد يونس وميلاد ديب وعبير علامة وريما ساسين وسيدة ساسين وسلمى عاصي وربيع حاموش ووليد جابر وجهاد ابي حيدر وممثلين عن نقابتي النفسانيين واخصائيي التغذية وعلى جدول أعمله عدد من المواضيع ابرزها التحضير لمؤتمري السياحة الطبية والمؤتمر السنوي لأطباء الانتشار الذي سينضم إليه هذه السنة قطاعات صحية اضافية.

وفند بخاش إنجازات التجمع خلال السنة الماضية وابرزها الانتهاء من إعداد ملف منتحلي صفة في القطاع الصحي وعرضه على المسؤولين للمتابعة وإصدار المراسيم والتعاميم اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وفي الختام، أشار بخاش إلى ان التجمع بدأ اعداد الدراسات العلمية لإنجاح مؤتمر السياحة الطبية الذي سينعقد في أيار المقبل بالتعاون بين نقابات المهن الصحية المعنية والقطاعين العام والخاص على إعتبار أن مثل هذه الخطوة تشكل رافعة إقتصادية للبلاد كما تعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي كرائد في السياحة الطبية.

وبالموازاة، أعلن بخاش أن التجمع بدأ الاتصالات اللازمة مع المعنيين في دول الانتشار تمهيدًا لمؤتمر الانتشار الطبي الرابع الذي سينعقد في تموز المقبل بالتعاون مع نقابات سائر القطاعات الصحية في لبنان ودول الاغتراب.

أخبار لبنان

تجمع نقباء المهن الصحية

يوسف بخاش

مؤتمر السياحة الطبية

