د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

أكد مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والإستشفائية د. جوزاف الحلو أن كل مواطن لبناني موجود على الأراضي اللبنانية ليس لديه أي صندوق ضامن من أي جهة ضامنة له الحق بالطبابة على نفقة وزارة الصحة بكل ما تقدّمه الوزارة من استشفاء وأدوية وغيرها من الأمور.وقال الحلو في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "قبل العام 2019 كنا نغطّي كل شيء وموازنة الطبابة والإستشفاء كانت 480 مليون دولار واليوم أصبحت 230 مليون دولار"، لافتا الى أن هناك العديد من العمليات التي لم تعد تغطّيها الوزارة.وأوضح أن وزارة الصحة لا تغطّي المواطن في الطوارىء، لافتا الى ان التغطية تبدأ عندما يصبح المريض داخل المستشفى.