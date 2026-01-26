الأخبار
د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

أخبار لبنان
2026-01-26 | 04:49
د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة
د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

أكد مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والإستشفائية د. جوزاف الحلو أن كل مواطن لبناني موجود على الأراضي اللبنانية ليس لديه أي صندوق ضامن من أي جهة ضامنة له الحق بالطبابة على نفقة وزارة الصحة بكل ما تقدّمه الوزارة من استشفاء وأدوية وغيرها من الأمور.

وقال الحلو في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "قبل العام 2019 كنا نغطّي كل شيء وموازنة الطبابة والإستشفاء كانت 480 مليون دولار واليوم أصبحت 230 مليون دولار"، لافتا الى أن هناك العديد من العمليات التي لم تعد تغطّيها الوزارة.

وأوضح أن وزارة الصحة لا تغطّي المواطن في الطوارىء، لافتا الى ان التغطية تبدأ عندما يصبح المريض داخل المستشفى.

 
وفنّد د. جوزاف الحلو العمليات الجراحية المكلفة التي بدأت وزارة الصحة في تغطيها.

 
وقال الحلو: "لدينا 33 مستشفى حكومي وقريبا سنفتتح مستشفى دير القمر"، معلنا أن المواطن سيشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية من ناحية التجهيز. 

وكشف أنه سيتم افتتاح تقريبا 15 مركز غسيل كلى في المستشفيات الحكومية.
 
وأوضح أن وزارة الصحة تغطّي بنسبة 80% في المستشفيات الحكومية، لافتا الى أنه "قد يصدر" قرار برفع التغطية من 80 الى 90%.

أخبار لبنان

وزاف الحلو

المستشفيات الحكومية

العمليات

وزارة الصحة

