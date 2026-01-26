رجي بحث مع سفير فرنسا في الأوضاع جنوبا والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو وبحث معه في العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الدولية والمحلية، ولاسيما الوضع في جنوب لبنان ودور لجنة الميكانيزم، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار.



كما اطلع من السفير على التحضيرات الجارية التي تقوم بها فرنسا لانعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر آذار المقبل.



وشدد رجّي على "أهمية ممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان والإفراج عن الاسرى ووقف انتهاكاتها وخروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية"، مؤكداً "التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١ وقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفقا للخطة التي وضعها الجيش اللبناني".



الى ذلك، التقى رجي سفير بنغلاديش لدى لبنان محمد جبير صالحين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.