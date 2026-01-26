الأخبار
سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..
أخبار لبنان
2026-01-26 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..
2
min
سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا في السرايا الحكومية، خصص لبحث أوضاع طرابلس حضره وزير الثقافة غسان سلامة، النواب : أشرف ريفي، ايهاب مطر، كريم كبارة، طه ناجي، ايلي خوري، جميل عبود، حيدر ناصر، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس بلدية المينا عبدالله كبارة، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت ورئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي.
بعد الاجتماع، اعلن ريفي الاتفاق على تشكيل خلية أزمة، مشيراً الى العمل على بناء ما بين ٧٠٠ الى ألف وحدة سكنية ، محذراً من ان هناك نحو ٧٠٠ وحدة سكنية قد تنهار بعد سنوات قليلة.
وطمأن أنّ العمل الفوري سيبدأ وان رئيس الحكومة شدد على عدم وضع أي سقف مالي، مؤكّدًا أنّ كل ما هو مطلوب لأعمال التدعيم والايواء سيتوافر مهما كانت الكلفة، وأنّ كل المتطلبات الأساسية ستكون حاضرة، من دون تردّد أو تأخير.
واوضح ريفي انه سيتم تجهيز مساحة لوضع منازل موقتة ودفع بدل ايواء على أن يعود من يستطيع لاحقًا إلى منزله بعد التدعيم والترميم، أو ينتقل إلى المشروع المستقبلي عند إنجازه.
وردا على سؤال قال :" هناك 105 أبنية مهدّدة ، وما حصل هو نتيجة عمل تراكمي وإشكاليات قائمة بين المستأجرين والمالكين حول من يتحمّل مسؤولية الترميم، وبرأيي، وبما أنّ المالك لا يمتلك القدرة، رغم ان القانون يقول ان عليه القيام بالإصلاح، إذ إنّ هذا الوضع هو نتيجة تراكم دام عشر سنوات، نتيجة ايضا القصف الهائل التي تعرضت له المدينة خلال الاحداث كما ان الامطار ساهمت بالمزيد من التصدع" .
وقال: سنقوم بالمقابل بالسعي مع المغتربين والاخوة العرب لبناء مدن سكنية لايواء حوالى الف عائلة تقريبا>
أخبار لبنان
طرابلسي
الإستعداد
لتأمين
يحتاجه
متضررو
المبنى
المنهار..
