الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

أخبار لبنان
2026-01-26 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

أعلن وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي من السراي الحكومي، حزمة من المشاريع التنموية للبنان عبر صندوق قطر للتنمية.

وأكد الخليفي أن استقرار الجمهورية اللبنانية يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مجددا دعم دولة قطر الكامل للجهود الرامية الى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي. ودعا الى تغليب لغة الحوار المباشر والمصلحة الوطنية العليا بين كل الأطراف.

وشدد على أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والانسانية والاقتصادية.

وقال: "نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية ومنها منحة قدرها 40 مليون دولار أميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار".

وكشف الخليفي عن مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان الى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لـ١٠٠ ألف شخص.

وأعلن أنه سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى 3 سنوات بما يدعم مسيرة التحصيل العلمي للشباب اللبناني.

وفي مجال دعم الجيل الناشئ، أعلن وزير الدولة القطري أنه سيتم اطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة الى تعزيز الحماية والحد من العنف ضد ٤٤٠٠ طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان.

وقال: "جددنا التأكيد على دعم قطر الكامل للجيش وشددنا على ضرور تطبيق الـ1701 كما نجدد ادانتنا للاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية ونؤكد ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقفها". 

وأضاف: "لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان وتواصلنا مع الحكومة مستمر ومستعدون دائما للوصول الى التنسيق الدولي في الملف اللبناني". 

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري: "قطر دعمت الجيش وكانت من الدول المؤيدة لمشروع الحكومة للعمل على اعادة النازحين واسهمت اسهاما كبيرا في تحقيق ذلك ولها اهتمامات كثيرة أبرزها في مجال الطاقة".

أخبار لبنان

محمد بن عبد العزيز الخليفي

المشاريع التنموية

لبنان

قطر

LBCI التالي
الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..
مركز تجميل طبي غير مرخّص داخل أحد المنازل في المنية… وأمن الدولة يوقف صاحبته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:05

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان وتواصلنا مع الحكومة مستمر ومستعدون دائما للوصول الى التنسيق الدولي في الملف اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
06:57

وزير الدولة القطري من السراي الحكومي: التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والانسانية والاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-17

مخزومي التقى أهالي بشامون: ناقشنا عددا من المشاريع التنموية المشتركة للمناطق التي يسكنها أهلنا البيارتة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:52

الرئيس عون إستقبل ضاهر وافرام والعريضي

LBCI
أخبار لبنان
09:21

النائب فريد البستاني يتابع موضوع إعادة إضاءة طريق الشوف

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
08:59

عبد الله بعد جلسة لجنة الصحة: أقررنا اقتراحات قوانين تتعلق بالطب البيطري والحضانات والعاملين الاجتماعيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-23

قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الخارجية الإيرانية: ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-02

أكسيوس: مسؤولون أميركيون من بينهم توم براك أجروا منذ الجمعة محادثات متوترة مع الإسرائيليين بشأن سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

"القوات" عن "أبو عمر": لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:19

بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..

LBCI
أخبار لبنان
04:49

د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More