"لقاء سيدة الجبل" حذر "حزب الله" من الدخول في أي مغامرة غير محسوبة

أعلن "لقاء سيدة الجبل" تضامنه الكامل مع أبناء طرابلس المنكوبين، داعيا الدولة والمقتدرين إلى "إيلاء العاصمة الثانية للبنان أقصى درجات الاهتمام وفعل المستحيل لرفع ظلم الفقر عن فئات واسعة من سكانها، التزاما بالدستور ومدأ الإنماء المتوازن. علما أن المدينة والمنطقة المحيطة بها غنية بالإمكانات والقدرات للنهوض بهما في حال توافرت الإرادة والتخطيط".



وحمّل "لقاء سيدة الجبل" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي الكترونيا، الدولة "مسؤولية ابتكار الوسائل السياسية والأمنية والعسكرية لتنفيذ قراري 5 و 7 آب، اللذين نصا على بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني".



وجدد إعلان تضامنه "مع الشعب الايراني في انتفاضته الجبارة"، محذرا "حزب الله" من "الدخول في أي مغامرة غير محسوبة".