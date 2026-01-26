علامة بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية: مئة ألف لاجئ فرق بأرقام العائدين إلى سوريا

اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد جلسة عقدتها اللجنة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي في حضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية، الاطلاع من المفوضية السامية للاجئين، على آخر الارقام والمعطيات بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في لبنان.



واوضح انه بحسب معطيات المفوضية فإن نحو 501 ألف عادوا الى سوريا وتم شطب اسمائهم للعام 2025 نتيجة العودة المؤكدة.



وكشف انه تبين وجود فرق بزهاء مئة ألف شخص بين أرقام الامن العام وأرقام المفوضية، وانه كان هناك اسئلة للتأكد ما اذا كان قسم من هؤلاء عاد إلى لبنان بطرق غير شرعية.





واشار علامة الى ان اللجنة تمنت حصول تكامل في البيانات والتواصل بين المفوضية والحكومة السورية وبين لبنان على وتيرة واسعة وسريعة.



كما كشف انه تم التركيز على ان يتم تحويل المساعدات إلى الداخل السوري ووقفها بالكامل داخل لبنان، مطالباً بأن تتوقف المساعدات في لبنان وتذهب إلى الداخل السوري لتكون حافزا لعودة النازحين إلى الداخل السوري، غير انه اشار الى ان جزءا منها سيعطى في لبنان لأسباب إنسانية معينة.