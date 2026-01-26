بري عرض مع الخليفي للأوضاع محليا واقليميا وحمله شكر لبنان لدولة قطر لدعمها الدائم

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة القطري الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان ، حيث تناول اللقاء بحث لآخر تطورات الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.



وحمل الرئيس بري الوزير الخليفي والوفد المرافق "شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميرا وحكومة وشعبا لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين ، ودعمهم الجيش اللبناني بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع ، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في لبنان" .



واستقبل بري نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس ، وتم البحث في الاوضاع العامة وبرامج عمل النقابة في المرحلتين الراهنة والمقبلة .



وتابع بري شؤونا تربوية في خلال إستقباله رئيسة راهبات النبطية ومديرة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية الأخت ماري توما والأخت ماريا وهبي .



ومن الزوار : رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي وحسان السعودي .

