الرئيس عون إستقبل ضاهر وافرام والعريضي

أخبار لبنان
2026-01-26 | 09:52
مشاهدات عالية
2min
الرئيس عون إستقبل ضاهر وافرام والعريضي

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل النائب ميشال ضاهر الذي هنأه بمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنياً أن يحقق العهد في السنة الثانية ما يريده اللبنانيون لجهة إكمال مسيرة بناء الدولة في المجالات كافة ولاسيما ما يتعلق بحصرية السلاح. 

وقال: "نوهت بتصميم الرئيس على المضي قدماً في بناء الدولة على اسس جديدة وما الاجراءات التي تتخذ خير دليل على ذلك، ومن المهم ان تلاقي جهود الرئيس الدعم المطلوب لقيام دولة الحق والقانون والعدالة وفق ما ورد في خطاب القسم".

وأشار النائب ضاهر الى أنه عرض مع الرئيس عون الأوضاع في الجنوب وتداعيات الاعتداءات الاسرائيلية وضرورة تقديم المساعدات اللازمة للجنوبيين المتضررين. كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع وضرورة ايجاد حل لطريق ضهر البيدر التي تعتبر الشريان الحيوي لابناء المنطقة خصوصا، وجميع اللبنانيين عموما. 

وتناول البحث أيضا موضوع التنمية في البقاع.


نيابياً أيضا، استقبل الرئيس عون النائب نعمة إفرام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة. 

وقال النائب افرام: "بحثت مع الرئيس عون في مواضيع عدة وأيّدت المواقف التي يتخذها للمحافظة على سيادة الدولة ولحماية لبنان من العواصف التي تجتاح المنطقة، ونوّهت خصوصاً بالورشة التي اطلقها رئيس الجمهورية لاعادة بناء الدولة القوية التي يجب ان تكون خيار جميع اللبنانيين من دون استثناء، ولاسيما أنه تحقق خلال السنة التي انقضت من عمر العهد، ما يوحي بالاطمئنان ويبشّر بأن الأيام الآتية ستحمل المزيد من الايجابيات". 



وفي قصر بعبدا، الوزير السابق غازي العريضي الذي أجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت مواضيع الساعة محليا واقليميا ودوليا.

أخبار لبنان

جوزاف عون

ميشال ضاهر

نعمة إفرام

غازي العريضي

