لقاء بين وزير الدفاع وبلاسخارت تطرق إلى مؤتمر باريس والمرحلة الثانية من خطة الجيش

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت.



وخلال اللقاء، تم عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش اللبناني، لا سيما الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية.



كما تم التطرق إلى مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 5 آذار المقبل.



وأملت بلاسخارت في "نجاح هذا المؤتمر، نظرا إلى حاجة الجيش الماسة إلى تطوير قدراته. وكذلك، تم الحديث عن مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والبدائل المقترحة لتواجد دولي بهدف متابعة تطبيق القرار 1701".



واستقبل وزير الدفاع النائب نقولا صحناوي وهادي سعيد، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.