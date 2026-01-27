الرئيس عون هنّأ فضلو خوري لإدراجه ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في علم الأورام عالميًا

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على إدراج اسمه ضمن قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في علم الأورام لعام 2025، الصادرة عن منصة أونكودايلي العالمية، حيث انضمّ إلى نخبة من القادة الذين كان لهم دور محوري في تعزيز العدالة في مجال الصحة العالمية.

‏كما وعرض رئيس الجمهورية مع الدكتور خوري الشؤون الأكاديمية والواقع التربوي في المدارس والجامعات اللبنانية، والسبل الآيلة إلى تشجيع المتفوّقين من الطلاب اللبنانيين البارعين في الخارج على العودة إلى وطنهم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم العلمية في مسيرة النهوض الراهنة.