أبو معشر: سنصعد طالما لم نلمس جدية في التعاطي... وهناك تزوير حصل في موازنات السنوات السابقة وسلسلة الرتب والرواتب

أكد العميد المتقاعد اندريه أبو معشر أن تجمع العسكريين المتقاعدين سيصعد طالما لم يلمس أي جدية في التعاطي مع مطالبه.

وقال أبو معشر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن نريد اقرار الموازنة ولكن نريد ادخال التعديلات اللازمة عليها وعلى مجلس النواب أن يتخذ بعين الاعتبار المطالب".

ولفت الى أن هناك مسعى لالغاء حق الابنة بتقاضي راتب والدها التقاعدي، مشددا على أن "ما لن نناقش فيه هو حق الزوجة بتقاضي راتب زوجها التقاعدي".

وكشف ابو معشر ان هناك تزوير حصل في بعض موازنات السنوات السابقة كذلك في سلسلة الرتب والرواتب حيث تم تعديل بعض المواد عقب اقرارها.