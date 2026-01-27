رجي استقبل الممثل النمساوي واكد أهمية دعم الجيش اللبناني وعودة اللاجئين السوريين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو، الذي نقل إليه تحيات وزيرة الخارجية النمساوية واهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان.



وأكد الجانب النمساوي "دعمه للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية، واستعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة".



وتناول اللقاء ملفات عدة، منها قوات "اليونيفيل" والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية، إضافة إلى الوضع في سوريا وملف اللاجئين السوريين.



من جهته، رحّب رجي بـ"الدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط"، مؤكدًا "أهمية دعم الجيش اللبناني ومعوّلًا على مؤتمر باريس المتوقع انعقاده في آذار المقبل".



وشدد رجي على" ضرورة مساعدة الاتحاد الأوروبي في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري"، مستغربًا إصرار بعض الدول والمنظمات الدولية، والجهات المانحة على إبقائهم في لبنان رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، خصوصًا بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان".