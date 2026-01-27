ابراهيم نحال: هناك شغور بين 70 و75% في الادارة العامة

أعلن عضو الهيئة الادرية في رابطة موظفي الادارة العامة المنهدس ابراهيم نحال أن هناك شغورا بين 70 و75% في الادارة العامة.



وقال نحال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "يجب ضم جميع الموظفين الى الملاك ورواتب الفئة الرابعة والخامسة لا تتجاوز الـ500 مليون دولار".



ولفت نحال ان الهيئات الرقابية تمارس دورها، مطالبا بتفعيل دور القضاء ومحاربة الفساد ومشيرا الى الحاجة لتطهير الادارة من الفاسدين.



وقال: "قدمنا دراسة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تثبت أن في الخزينة ٢ مليار دولار يمكن استخدامها للمتقاعدين، كما قدمنا مشروعا لوزير المالية والرئيس عون ولكن نحن من أواخر الأولويات للدولة".