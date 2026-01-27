وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، نقابة مربّي الأبقار الحلوب في لبنان، بحضور النائب بلال الحشيمي، حيث جرى البحث في أبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.



واستمع البساط إلى معاناة المربّين، ولا سيما لناحية تداعيات انتشار مرض الحمى القلاعية، إضافةً إلى الانعكاسات السلبية لعمليات الغش في تصنيع الأجبان والألبان على قطاع تربية الأبقار والإنتاج المحلي.



وفي هذا الإطار، أكّد "التزامه تشديد الرقابة على الأسواق، ودراسة مسألة إساءة استخدام الزيوت المهدرجة في تصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على صحة المستهلك ودعماً للمنتِج اللبناني".