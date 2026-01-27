الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي

أخبار لبنان
2026-01-27 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، نقابة مربّي الأبقار الحلوب في لبنان، بحضور النائب بلال الحشيمي، حيث جرى البحث في أبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

واستمع البساط إلى معاناة المربّين، ولا سيما لناحية تداعيات انتشار مرض الحمى القلاعية، إضافةً إلى الانعكاسات السلبية لعمليات الغش في تصنيع الأجبان والألبان على قطاع تربية الأبقار والإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، أكّد "التزامه تشديد الرقابة على الأسواق، ودراسة مسألة إساءة استخدام الزيوت المهدرجة في تصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على صحة المستهلك ودعماً للمنتِج اللبناني". 

أخبار لبنان

الاقتصاد

يناقش

تحدّيات

تربية

الأبقار

بحضور

النائب

الحشيمي

LBCI التالي
مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية
عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

وزير الزراعة استقبل ممثلي مستوردي الأعلاف: خطة مشتركة لخفض الأسعار ودعم قطاع تربية المواشي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-19

وزير الزراعة يصدر قرارًا يحدد أسعار شراء حليب الأبقار النيء في المزارع والمصانع

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:24

تعميم صورة شخص مجهول الهويّة أقدم على صدم سيّدة وفرّ إلى جهة مجهولة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
09:23

جابر كلف هبة فؤاد حمادي بمهام رئيسة للمصلحة المالية الإقليمية في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
09:02

الرئيس عون استقبل بلاسخارت وعرض معها الأوضاع في الجنوب في ضوء إستمرار الإعتداءات الإٍسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
08:35

هيكل بحث مع قائد قوة المهام الأميركية والمنسقة الأممية في سبل دعم الجيش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:16

مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ

LBCI
أخبار دولية
00:55

صحيفة: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
07:10

عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها

LBCI
آخر الأخبار
08:33

الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله عملوا على إعادة إعمار موقع تحت الأرض بجنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:34

روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
07:32

سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها

LBCI
أخبار لبنان
03:46

موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة

LBCI
أخبار دولية
13:48

مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا

LBCI
أخبار دولية
13:46

الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:37

خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:56

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

LBCI
خبر عاجل
09:51

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا

LBCI
رياضة
14:05

تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
خبر عاجل
11:03

اليونيفيل: تمت إحالة أكثر من 400 مخبأً للأسلحة وبُنية تحتية تم العثور عليها إلى الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More