مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وهو اول المتكلمين في جلسة مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، أن "اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة".

من ثم، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في كلمته في جلسة مناقشة مشروع الموازنة أنه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ Capital Control وهيكلة مصارف.

وقال: ”لم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية، وكل النظام يتحمّل المسؤولية من 6 سنوات لليوم".

وطالب بانصاف المعتصمين خارجًا وخصوصًا العسكريين المتقاعدين.

بدوره، رأى النائب جورج عدوان أنه " إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك".



ودعا الى" ايجاد حل للوضع الامني واستعادة ثقة الناس من خلال اعادة الودائع".

في السياق، أكد النائب فراس حمدان "لسنا مع موازنة تدار بعقلية الامس. نقارب هذه الموازنة كاستراتيجية للحكومة، لكن للأسف انطباعنا ان الموازنة تدار بالعقلية القديمة ولم نلمس اي نظرة اصلاحية فيها" .

وانتقد صرف الرواتب والاجور على اساس دولار 1500 ليرة ، وراى ان "الحكومة لا تستطيع الاستقالة من دورها بتلبية مطالب المتقاعدين منذ عام 2019 “.

من جهته، رأى النائب جميل السيد أن "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي“.

أما النائبة بولا يعقوبيان، فسألت في كلمتها: ”هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد".

وطالبت بتعزيز التعليم الرسمي والغاء مسألة التعاقد.