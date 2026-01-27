الأخبار
رئيس الحكومة استقبل نواب "التوافق الوطني" كرامي: من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية لا يخدم إلا العدو

أخبار لبنان

2026-01-27
أخبار لبنان
2026-01-27 | 11:32
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، أعضاء تكتل "التوافق الوطني"، وضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، عدنان طرابلسي ومحمد يحي.
وبعد اللقاء، قال النائب كرامي: "زيارتنا للرئيس سلام محددة مسبقا كتكتل التوافق الوطني، وعنوانها الأساسي هو السياسة، ولكن قبل السياسة، ولأن السياسة والدستور والقانون والرئاسات والنيابات والمناصب كلها في خدمة الناس، بدأنا من موضوع طرابلس وما يجري فيها وحذرنا منه سابقا".
وأضاف: "اليوم، وضعنا مع الرئيس سلام، بالتعاون والتكافل مع أعضاء التكتل، وجزء منهم ليسوا من طرابلس، إنما تلقينا منهم الدعم الكامل مشكورين، بوضع خطة طارئة من أجل هذه المدينة، على أن يؤمن المال اللازم. لا يوجد رقم محدد، بل هناك مال لازم من أجل إنقاذ أرواح الناس في أسرع وقت ممكن، وبالتعاون مع الجميع.
وشكر لرئيس الحكومة "حسن الاستماع والسرعة في تأمين المبالغ اللازمة من أجل مشروع ترميم المباني المتصدعة"، وقال: "لقد تطرقنا إلى المشاريع الإنمائية، فمن غير الجائز أن تعين مجالس إدارات وتنتخب بلديات ولا يؤمن لها الأموال التشغيلية. ولذلك، أخذنا وعدا أيضا من دولة الرئيس بمبالغ ستؤمن لمعرض رشيد كرامي الدولي في أسرع وقت ممكن، وكان هناك حرص منه على تأمين هذه المبالغ وعرفت مصادر التمويل، وأيضا للمنطقة الاقتصادية الحرة التي تنعش طرابلس والشمال. كما أخذنا منه وعدا في خصوص مطار القليعات أو مطار الشهيد رينيه معوض، الذي طال انتظاره، وأيضا مطار رياق في البقاع".
وأشار إلى أنه "في السياسة، فنحن ندعم هذا العهد، وأعطينا الثقة لهذه الحكومة، وما زلنا نشد على يدها لأنها استطاعت أن تبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. ندعم موقف العهد في هذا الإطار، نريد الدولة، ونعلم التوازنات الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتداعياتها على لبنان. ولذلك، فإن هذه الزيارة في الأساس هي زيارة دعم لهذه الحكومة".
وقال: "نقول لكل من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية، إنه لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي الذي يتربص بلبنان شرا، وهذا ليس لمصلحة أحد. نحن كما قال الرئيس نبيه بري، مع الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ولكن الوحدة الوطنية تكون بالحوار، لا بأن نسمع كلام فريق واحد فقط ونسير برأيه".
وشكر "لرئيس السلام والحكومة كل الجهد، فنحن بجانب العهد والحكومة لإنقاذ لبنان واستقراره".
