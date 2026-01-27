سلام اجتمع مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - "إيدال"

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم، مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان – "إيدال"، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى لبنان.



وترأس الوفد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة ماجد منيمنة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: نائب الرئيس عباس رمضان، نائبة الرئيس زينة زيدان، فادي حلبي، روني سرياني، ريم درباس، وحسن حلبي.



وتناول اللقاء عرضا للتحديات التي تواجه إعادة إطلاق برامج تشجيع الاستثمار، وسبل تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسة "إيدال" والحكومة بما يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.



وخلال الاجتماع، أكد الرئيس سلام أن "مؤسسة إيدال تشكل حجر الزاوية في مسار استعادة النمو والتعافي الاقتصادي في لبنان"، مشددا على "دعمه الكامل للمؤسسة وأهمية استعادة دورها الحيوي وزخم عملها خلال المرحلة المقبلة".