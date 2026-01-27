الدفاع المدني: العثور على جثة المواطنة اليسار وإنهاء عمليات البحث في القبة - طرابلس

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنه في تمام الساعة ٢٣:١٥ من مساء الثلاثاء، تمكّنت فرق الدفاع المدني من العثور على جثة المواطنة اليسار، التي كانت لا تزال محتجزة تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة القبة - طرابلس فجر يوم السبت الماضي.



وأشارت الى أنه مع العثور على جثة آخر أفراد العائلة الذين احتجزوا تحت الأنقاض، تكون قد انتهت عمليات البحث والإنقاذ التي نُفِّذت بشكل متواصل منذ لحظة وقوع الحادث ولغاية الساعة المذكورة.