الرئيس عون اطلع من رسامني على سير العمل في المطار والتحضيرات لتشغيل مطار القليعات

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينه معوض في القليعات، كما عرض عليه حركة العمل في مرفأَي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة لتطوير العمل فيهما.