خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)

استأنفت المديرية العامة للأمن العام تنفيذ خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، على أن تنطلق بعد قليل الدفعة الأولى لهذا العام.وتتم العملية بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).ويُذكر أنّ العام الماضي أُقفل بتنفيذ 13 دفعة أعادت نحو 530 ألف نازح سوري.