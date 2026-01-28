الرئيس عون اطّلع من رئيس لجنة الرقابة على المصارف على عمل اللجنة وخطتها

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد على عمل لجنة الرقابة بعد ستة أشهر على تعيينها، وعلى الإنجازات التي حققتها، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، ولا سيما بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع "قانون الفجوة المالية" وإحالته على مجلس النواب.

