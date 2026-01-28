الأخبار
عيسى الخوري: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان من التزامات طويلة الأمد

أخبار لبنان
2026-01-28 | 04:16
2min
عيسى الخوري: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان من التزامات طويلة الأمد

أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري في منشور على منصة "إكس"، أن "مقولة تسييل جزء من احتياط الذهب هي لخدمة المصارف، غير صحيحة، فالهدف هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأمد في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد اموال المودعين".

ولفت الى أن "مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من اموال المودعين التي تفوق 100 الف دولار والمقدّرة بنحو 40 مليار دولار،  كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان". 

ورأى أن "هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان اعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر الى السيولة كما انها تفرض على مصرف لبنان التزامات من المستحسن تجنّبها".

وأكد أن "اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة (حكومة اوروبية، البنك الدولي..) سيساعد في: تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض اصوله لفترة زمنية تمتد الى عشرين سنة او اكثر وضمان حصول المودعين على اموالهم عند استحقاق السند."

أخبار لبنان

الخوري:

تسييل

الذهب

لحماية

لبنان

التزامات

طويلة

الأمد

