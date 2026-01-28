سلام بحث مع البعريني في إنشاء معامل لمعالجة النفايات في البترون وطرابلس وقب الياس

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا النائب وليد البعريني يرافقه وفد من شركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لمعالجة النفايات برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة محمد مشرف حيث تناول البحث موضوع انشاء ٣ معامل نفايات في البترون وطرابلس وقب الياس .



بعد اللقاء قال النائب البعريني :"عرضنا معالجة ملف النفايات، كذلك تطرق الحديث الى مواضيع مطلبية تتعلق بالقطاع العام اضافة الى مطالب العسكريين المتقاعدين والأساتذة ونامل ايجاد الحلول القريبة لهذه المطالب".