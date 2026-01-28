الحواط من قصر بعبدا: أدعم العهد واطلب المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة

أكّد النائب زياد الحواط من قصر بعبدا دعمه للعهد والمسيرة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشددًا على "ضرورة الاستفادة من الدعم العربي والدولي الذي يحظى به الرئيس لإنقاذ لبنان وإعادته إلى الحياة من جديد".



وأشار إلى أن "هناك فرصة يجب الحفاظ عليها وعدم إضاعتها، ولا سيّما في ما يتعلّق بتطبيق مبدأ حصرية السلاح والتزام جميع الأطراف بقرار الدولة في هذا المجال".



كما شدّد على" ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا في آنٍ معًا"، داعيًا اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى "المشاركة بكثافة لرسم مستقبل وطنهم".

