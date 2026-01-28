الأخبار
الرئيس عون: تعزيز القضاء وتسريع البتّ بملفات الموقوفين أولوية
أخبار لبنان
2026-01-28 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: تعزيز القضاء وتسريع البتّ بملفات الموقوفين أولوية
اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من نقابة المحامين في بيروت :"تعزيز عمل الجسم القضائي، ولا سيّما لناحية الإسراع في البتّ بقضايا الموقوفين. "
قال "سيجري درس هذا الأمر في مجلس الوزراء، على أن يشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين أيضاً. مهمة المحامي أساسية وضرورية، ولا سيّما في الوقوف في وجه الفساد الذي انتشر وتمدّد بسرعة في الدولة بفعل غياب المحاسبة. فالأمن والقضاء يُكملان بعضهما البعض، إذ يبقى العمل الأمني ناقصًا من دون قيام القضاء بدوره."
واضاف " خلال المراحل السابقة التي مررنا بها، لم نشعر بأن العدالة كانت سائدة، لكن العمل بدأ فعليًا على تغيير هذا الواقع. ونحن نعتمد عليكم لاستكمال هذه المسيرة، في ظلّ استقلالية القضاء والاحتكام إلى الأخلاق والضمير."
