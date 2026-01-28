نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

تقدم تكتل لبنان القوي بطعن في بعض مواد قانون تنظيم القضاء العدلي امام المجلس الدستوري، من جهة اخرى تقدمت بولا يعقوبيان بطعن في مواد في قانون تنظيم القضاء العدلي لمخالفته الدستور والضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية، كما سبق وصرحت.هذا وقد حضر قانون مرتبط بالنفايات على طاولة المجلس الدستوري نتيجة طعن تقدمت به النائبة نجاة صليبا.