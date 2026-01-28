الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون عرض مع وفد نقابة محامي بيروت لواقع الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة: للركون الى الضمير والعدالة
أخبار لبنان
2026-01-28 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الرئيس عون عرض مع وفد نقابة محامي بيروت لواقع الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة: للركون الى الضمير والعدالة
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "اذا لم يكن الانسان مستقلا على صعيده الشخصي، فلا قانون يمكنه ان يجعله مستقلا، وأن حقوق الانسان مقدسة والعدالة تضمن هذه الحقوق من خلال اعطاء الحق لصاحبه والدفاع عن المظلوم وفق ما تفرضه الوقائع".
ولفت الرئيس عون في خلال لقائه وفد نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس ومشاركة عدد من نقباء المحامين السابقين، الى أن "الاخلال بهذه العدالة ارضاء لمصالح شخصية بدل المصلحة العامة ومصلحة الناس، تدخل في نطاق الفساد ولا يمكن ان يسلم الجسم القضائي من دون ان ينظف نفسه بنفسه".
ودعا الى "تعزيز عمل الجسم القضائي، خصوصا لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، وهذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضا".
مواقف الرئيس عون ، وكان بحث في اوضاع المحامين في لبنان واهمية عمل الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة، كما تم عرض للواقع الذي يعيشه المحامون والمشاكل التي تعترضهم لتأدية مهمتهم.
مرتينوس
وخلال اللقاء، قال النقيب مرتينوس: "إن موقع رئاسة الجمهورية، بما يمثله من رمز لوحدة الوطن وحكم بين السلطات، يبقى الركيزة الدستورية الأولى في حماية الكيان وصون الدستور. ومن هذا الموقع، يعلق اللبنانيون وفي مقدمهم المحامون، آمالا كبيرة على دوركم في إعادة الإعتبار للدولة، وللمؤسسات، ولمنطق القانون".
وأضاف: "لقد عانى لبنان من تآكل الثقة، ومن اهتزاز مفهوم العدالة، حتى بات المواطن يشعر بأن القانون لا يحميه، وأن المساواة أمامه أصبحت مبدأ نظريا لا يجد من يسهر على تطبيقه واحترامه. وهنا، تبرز أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية في رعاية استقلال القضاء، وضمان حسن عمل المؤسسات، ومنع تغليب منطق الاسنتساب في حكم القانون، واحترام المواعيد الدستورية وفي طليعتها الإنتخابات النيابية وانبثاق السلطة الشرعية".
وتابع: "المحاماة ليست مهنة فحسب بل، رسالة جوهرها الدفاع عن الإنسان في مواجهة التعسف أيا كان مصدره. وبالمناسبة، يشرفنا أن نتوجه الى فخامتكم لرعايتكم الكريمة وحضوركم احتفال مئوية الدستور اللبناني المصادف في الثالث والعشرين من شهر ايار المقبل، الذي تقيمه نقابة المحامين والذي ستدعو إليه نقابات المحامين العربية والأجنبية والشخصيات السياسية والقضائية والأكاديمية. كما نحيط فخامتكم علما بأن نقابة المحامين في بيروت أنشأت مركزا للبحوث القانونية نضعه بتصرف رئاسة الجمهورية اللبنانية".
وأشار الى أن النقابة "تؤمن بأن لا إصلاح حقيقيا من دون قضاء مستقل، ولا دولة من دون محاسبة، ولا استقرارا من دون عدالة".
وقال: "من هنا، نضع خبرة نقابة المحامين وإمكاناتها في خدمة أي مسار إصلاحي جدي، يعيد الثقة بالدولة، ويحصن الشرعية، ويصون كرامة المواطن. ولا يسعنا فخامة الرئيس الا أن نلفتكم الى الضرر الكبير اللاحق بودائع نقابة المحامين والنقابات عامة، بفعل الأزمة".
واعتبر الرئيس عون أن "استقلالية القاضي تجعله يتخطى التدخلات السياسية حتى ولو كان معينا من قبل السلطة السياسية، كما أن التدخلات من قبل السياسيين تصل أيضا الى المحامين، لذلك يجب الركون الى الضمير والعدالة لينتظم عمل القضاة والمحامين على حد سواء، وهناك قسم كبير من هؤلاء يقوم بواجبه في هذا السياق، وهذا ما يمكن البناء عليه، خصوصا لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، وهذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضا".
ودعا الرئيس عون أعضاء الوفد الى "تقديم اقتراحات لتحسين عمل القضاء وتفعيله بالنظر الى خبرتهم، ليصار الى تعزيز الجسم القضائي بشكل عام"، مؤكدا ان "لكل شخص دوره وتضافر هذه الجهود يؤدي الى النجاح".
وتطرق النقاش الى موضوع الفجوة المالية، فلفت الرئيس عون الى انه ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام شددا على ان قانون الفجوة المالية ليس مثاليا ويحتاج الى تعديل، وهذا ما يفترض ان يقوم به مجلس النواب، وانه سيقوم بدوره الدستوري بعد اقرار القانون في البرلمان.
وعن الانتخابات النيابية، جدد الرئيس عون اصراره على اجرائها في وقتها، "وفق اي قانون يتفق عليه مجلس النواب او وفق القانون النافذ حاليا، وهو ما اكده ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي فإن الدولة مجمعة على احترام المهل الدستورية واجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده".
وزير الاشغال
الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية ونيابية ومالية.
وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي اطلعه على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.
كما عرض الوزير رسامني لحركة العمل في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة لتطوير العمل فيهما.
النائب حواط
نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط الذي أوضح بعد اللقاء انه اكد لرئيس الجمهورية "الدعم للعهد وللمسيرة التي يقودها، والاستفادة من الدعم العربي والدولي للرئيس عون لإنقاذ لبنان واعادته الى الحياة من جديد". وقال: "نحن امام فرصة يجب علينا المحافظة عليها وعدم اضاعتها، لاسيما لجهة تطبيق حصرية السلاح والتزام كل الأطراف بقرار الدولة اللبنانية لانه يحقق السيادة والأمان لجميع اللبنانيين".
وأشار النائب حواط الى انه ايد موقف الرئيس عون "الداعي الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، لانه استحقاق وطني ودستوري في وقت واحد، وعلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين، الاقتراع بكثافة في هذا الاستحقاق للمشاركة في رسم مستقبل لبنان".
أخبار لبنان
نقابة
محامي
بيروت
لواقع
الجسم
القضائي
ودوره
الدولة:
للركون
الضمير
والعدالة
التالي
تدابير سير في ذوق مصبح بسبب أعمال صيانة...
الحجار يشيد بالعملية النوعية للأمن العام في المطار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-17
"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة
أخبار لبنان
2025-11-17
"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة
0
أخبار لبنان
2026-01-13
نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس
أخبار لبنان
2026-01-13
نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس
0
أخبار لبنان
2025-12-11
شيخ العقل عرض واقع مرفأ بيروت مع حريز والتقى زوّاراً
أخبار لبنان
2025-12-11
شيخ العقل عرض واقع مرفأ بيروت مع حريز والتقى زوّاراً
0
أخبار لبنان
2025-11-13
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
أخبار لبنان
2025-11-13
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
0
أخبار لبنان
09:46
رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية
أخبار لبنان
09:46
رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية
0
أخبار لبنان
09:40
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
أخبار لبنان
09:40
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
0
أخبار لبنان
09:35
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
أخبار لبنان
09:35
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
0
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
0
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:31
السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
فنّ
2026-01-26
ريهانا تخطف الأضواء بإطلالة شتوية باللون البني في باريس... هكذا بدت! (صور)
فنّ
2026-01-26
ريهانا تخطف الأضواء بإطلالة شتوية باللون البني في باريس... هكذا بدت! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More