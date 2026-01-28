الحجار يشيد بالعملية النوعية للأمن العام في المطار: لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية

أثنى وزير الداخلية أحمد الحجار على "الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، ولاسيما المديرية العامة للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات"، مشيدًا "بالعملية النوعية التي نُفذت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة".



وأكد الحجار أن "هذه العملية تعكس الجهوزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، مما يرسّخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود".



وشدّد على أن "لبنان لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبرًا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، ولاسيما السعودية، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية".