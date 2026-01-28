الأخبار
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
أخبار لبنان
2026-01-28 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل في قصر بعبدا رئيسة النقابة العامة لموظفي وعمَّال المواصلات السلكيَّة واللاسلكيَّة الدوليَّة في لبنان اميلي نصار مع وفد من المجلس التنفيذي للنقابة، عرضوا على رئيس الجمهورية واقعهم الحالي وقدموا مطالب عدة لإنصاف العاملين، أبرزها: تعديل المادة 49 من القانون الرقم 431/2002 لرفع الإجحاف عن العاملين، حيث باتت نصوصها تتعارض مع الواقع الاقتصادي والقوانين اللاحقة.
وقدَم الوفد دراسة حول أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق الموظفين، مؤكدين الدور المحوري لصندوق التعويضات الذي تستفيد منه المؤسسات العامة بموجب القانون 161، وضرورة تحصينه ضد أي قرارات قد تمس بديمومته. وعرض الوفد أيضا وضع المياومين في هيئة اوجيرو، كما طالب بضرورة معالجة قضية المفعول الرجعي لمرسوم الحد الأدنى للأجور.
وأبدى الرئيس عون إهتماما بمطالب الوفد، ووعد بدراستها مع وزير الاتصالات شارل الحاج ورئيس هيئة اوجيرو احمد عويدات، إضافة الى معالجة الملِّح منها.
إتحاد النقابات الزراعية في لبنان
وإستقبل الرئيس عون رئيس إتحاد النقابات الزراعية في لبنان السيد يوسف محي الدين والسيد جورج يوسف الكلَّاس، اللذين قدَّما له مذكرة بإسم الإتحاد تضمَّنت المطالب الآتية:
- إقرار ميزانية للاتحاد اسوة بالإتحاد العمَّالي العام.
- في لبنان 400 ألف هكتار ملكية خاصة منهم 100 ألف محرَّرة، و 300 ألف شيوع. نطلب منكم تفعيل قانون المساحة الصادر سنة 1939 لكي يصار الى خلق مساحة جديدة. وهذه العملية تؤمِّن دخلاً للدولة يساوي ملياري دولار.
- تطبيق الضمان الاجتماعي على المزارعين والعمَّال المزارعين خاصَّة، وسبق لوزير العمل ان اصدر مذكرة تتضمن كيفية تطبيق الضمان الاجتماعي، وقد نوقشت في اللجنة الزراعية النيابية بحضور الإتحاد.
وأكد الرئيس عون إهتمامه بالقطاع الزراعي في لبنان، وضرورة حماية الإنتاج الزراعي اللبناني، واعدا بدرس المطالب مع وزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين عن القطاع الزراعي في لبنان.
أخبار لبنان
عون
نقابة
المواصلات السلكية واللاسلكية
النقابات الزراعية
التالي
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
الهيئات الإقتصادية تحتضن إجتماعاً إقتصادياً تنموياً لتشجيع العلامات التجارية على فتح فروع لها في جونيه
السابق
