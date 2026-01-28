الأخبار
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب

أخبار لبنان
2026-01-28 | 09:35
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل في قصر بعبدا رئيسة النقابة العامة لموظفي وعمَّال المواصلات السلكيَّة واللاسلكيَّة الدوليَّة في لبنان اميلي نصار مع وفد من المجلس التنفيذي للنقابة، عرضوا على رئيس الجمهورية واقعهم الحالي وقدموا مطالب عدة لإنصاف العاملين، أبرزها: تعديل المادة 49 من القانون الرقم 431/2002 لرفع الإجحاف عن العاملين، حيث باتت نصوصها تتعارض مع الواقع الاقتصادي والقوانين اللاحقة. 

وقدَم الوفد دراسة حول أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق الموظفين، مؤكدين الدور المحوري لصندوق التعويضات الذي تستفيد منه المؤسسات العامة بموجب القانون 161، وضرورة تحصينه ضد أي قرارات قد تمس بديمومته. وعرض الوفد أيضا وضع المياومين في هيئة اوجيرو، كما طالب بضرورة معالجة قضية المفعول الرجعي لمرسوم الحد الأدنى للأجور. 

وأبدى الرئيس عون إهتماما بمطالب الوفد، ووعد بدراستها مع وزير الاتصالات شارل الحاج ورئيس هيئة اوجيرو احمد عويدات، إضافة الى معالجة الملِّح منها. 
 
إتحاد النقابات الزراعية في لبنان
وإستقبل الرئيس عون رئيس إتحاد النقابات الزراعية في لبنان السيد يوسف محي الدين والسيد جورج يوسف الكلَّاس، اللذين قدَّما له مذكرة بإسم الإتحاد تضمَّنت المطالب الآتية: 

- إقرار ميزانية للاتحاد اسوة بالإتحاد العمَّالي العام.

- في لبنان 400 ألف هكتار ملكية خاصة منهم 100 ألف محرَّرة، و 300 ألف شيوع. نطلب منكم تفعيل قانون المساحة الصادر سنة 1939 لكي يصار الى خلق مساحة جديدة. وهذه العملية تؤمِّن دخلاً للدولة يساوي ملياري دولار. 

- تطبيق الضمان الاجتماعي على المزارعين والعمَّال المزارعين خاصَّة، وسبق لوزير العمل ان اصدر مذكرة تتضمن كيفية تطبيق الضمان الاجتماعي، وقد نوقشت في اللجنة الزراعية النيابية بحضور الإتحاد. 

وأكد الرئيس عون إهتمامه بالقطاع الزراعي في لبنان، وضرورة حماية الإنتاج الزراعي اللبناني، واعدا بدرس المطالب مع وزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين عن القطاع الزراعي في لبنان. 

أخبار لبنان

عون

نقابة

المواصلات السلكية واللاسلكية

النقابات الزراعية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-02

الوزير حيدر يلتقي وفدا من تحالف القوى الفلسطينية ويطلع على مطالب نقابة عمال البناء في الشمال

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

كتاب من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية الى رئيسي الجمهورية والحكومة يشرح واقع القطاع

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-22

نقابة أطباء اسنان طرابلس في قصر بعبدا، والرئيس جوزاف عون وعد بمتابعة مطالبها

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: حرصاء على كرامة عمالنا وسلامتهم

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
09:46

رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية

LBCI
أخبار لبنان
09:40

التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان

LBCI
أخبار لبنان
09:31

الهيئات الإقتصادية تحتضن إجتماعاً إقتصادياً تنموياً لتشجيع العلامات التجارية على فتح فروع لها في جونيه

LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
عالم الطبخ
10:31

السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-26

ريهانا تخطف الأضواء بإطلالة شتوية باللون البني في باريس... هكذا بدت! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:36

نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:12

مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أخبار دولية
06:16

عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
أخبار لبنان
05:50

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

