التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
أخبار لبنان
2026-01-28 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى ، في اختصاصات "الطب العام" و "طب الأسنان" و الصيدلة" و "علوم مختبرات الأسنان" ، وجاء في الإعلان :
"بدء استقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى لاختصاصات:
- الطب العام- طب الأسنان- الصيدلة - علوم مختبرات الأسنان
وذلك ابتداءً من يوم الإثنين في 2/3/2026 ولغاية يوم الإثنين في 15/6/2026.
تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb
وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، في ما خص المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ خاصة عاملة داخل لبنان،
مع الإشارة إلى:
1. أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الإثنين في 15/6/2026،
2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة والأخوات، الزوج/الزوجة)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس)، وذلك للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خارج لبنان، وعبر المندوب للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة داخل لبنان.
3. أن امتحانات الكولوكيوم سوف تكون بلغة التعليم المعتمدة رسمياً في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان، أي باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية حصراً.
المستندات المطلوبة:
أ. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة عاملة في لبنان:
- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).
- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.
- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، وذلك في ما خص الشهادات الجامعية الصادرة عن غير الجامعة اللبنانية.
- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات ذات الصلة، مصدقة من أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، في حال عدم إنجاز المعادلة بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
- نسخة عن إفادة التمرين (تدريب جامعي لمدة 11 شهراً على الأقل) لحملة الشهادات في "الطب العام"، مصدقة من وزارة الصحة العامة، في ما خص الإفادات الصادرة من لبنان، ومن وزارة الخارجية والمغتربين في البلد المانح للإفادة والسفارة اللبنانية في هذا البلد، في ما خص الإفادات الصادرة من الخارج.
ب. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال عاملة خارج لبنان:
- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).
- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.
- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.
- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي.
- نسخة عن إفادة التمرين (تدريب جامعي لمدة 11 شهراً على الأقل) لحملة الشهادات في "الطب العام"، مصدقة من وزارة الصحة العامة، في ما خص الإفادات الصادرة من لبنان، ومن وزارة الخارجية والمغتربين في البلد المانح للإفادة والسفارة اللبنانية في هذا البلد، في ما خص الإفادات الصادرة من الخارج.
ملاحظة:
- على الطلاب الراغبين في الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى أن يتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم الجامعية في مهلة أقصاها يوم الخميس 30/4/2026 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://meheservice.powerappsportals.com
- على الطالب تسديد رسم الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم خلال أسبوع واحد من تاريخ قبول طلبه، وتحميل الوصل مباشرة على المنصة.
أخبار لبنان
أعلنت
مواعيد
تقديم
طلبات
الترشيح
للكولوكيوم
العام
الأسنان
والصيدلة
ومختبرات
الأسنان
التالي
رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
السابق
