لقاء بين رئيس الحكومة والسفير الفرنسي بحث في تحضيرات مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في 5 آذار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة، إضافة إلى متابعة التحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل.