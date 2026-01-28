المديرية العامة للتعليم العالي: تسليم المعادلات المنجزة فور انتهاء الإضراب

أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، أنها تبلغت من الموظفين العاملين لديها قرارهم بالاستمرار بالإضراب يوم غد الخميس تماشيا مع إضراب القطاع العام والهيئة التعليمية.



وعليه، دعت المديرية العامة للتعليم العالي المواطنين والطلاب الذين كانت وصلتهم إشعارات بالبريد الإلكتروني لتسلم معادلاتهم المنجزة، إلى عدم تحمل مشقة الحضور، لعدم وجود موظفين لتسليمهم معادلاتهم.



ووعدت بتسليم المعادلات المنجزة فور انتهاء الإضراب.