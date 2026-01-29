الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البستاني: لا موازنة بلا خطة تعاف واضحة وحماية أموال المودعين أولوية

أخبار لبنان
2026-01-29 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البستاني: لا موازنة بلا خطة تعاف واضحة وحماية أموال المودعين أولوية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البستاني: لا موازنة بلا خطة تعاف واضحة وحماية أموال المودعين أولوية

شدّد النائب الدكتور فريد البستاني، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب أمس، على أنّه "يجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية شاملة مرتبطة بالموازنة، إذ في حال عدم وجود خطة اقتصادية واضحة، لا يمكن أن تكون هناك خطة تعافٍ حقيقية".

واعتبر أنّ "أي موازنة لا تضع حماية أموال المودعين في صلب أولوياتها، ولا تتكامل مع خطة عادلة للانتظام المالي، هي موازنة منتقصة وغير مكتملة"، مؤكّدًا أنّ "المرحلة الأولى للتعافي يجب أن تبدأ بالتدقيق الجنائي لتحديد حجم الفجوة المالية وكيفية حدوثها"، مشيرًا إلى أنّ "التدقيق الجنائي لا يهدف فقط إلى استرداد الأموال، بل أيضًا إلى إصلاح الإدارة المترهّلة".

ودعا إلى "مناقشة المشاكل الأساسية التي يمرّ بها لبنان والخروج بحلول واضحة، وفي مقدّمها معالجة قضية المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي والجيش، إضافة إلى ملفات التربية والجامعات والمدارس".

ولفت إلى أنّ "الموازنة لا توضّح كيفية التعاطي مع ملف سندات اليوروبوند التي ترتفع قيمتها يومًا بعد يوم"، مشددًا على "ضرورة البدء بمفاوضات جدّية لمعالجة هذا الملف وتحديد آلية الدفع".

وأكد أنّه "لا يمكن وضع موازنة من دون إقرار خطة واضحة لتحديد سعر الصرف، بما يسمح بتوضيح آلية تسديد الديون"، مشيرًا إلى أنّ "هيئة المنافسة ضرورة وطنية، شأنها شأن قانون حماية المستهلك، لأنهما يشكّلان معًا ركيزة أساسية للاقتصاد، مثل أيضاً تعيين الملحقين الإقتصاديين في السفارات الرئيسية وذلك لتشجيع التصدير"، مضيفًا: "إذا لم يكن هناك اقتصاد، فلا موازنة ولا دولة".

أخبار لبنان

موازنة

واضحة

وحماية

أموال

المودعين

أولوية

LBCI التالي
خطوات للبنان لتطويق أزمتي السلاح و"الميكانيزم" (الشرق الأوسط)
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

البستاني: ننصح الحكومة بعدم تقديم مشروع قانون يلحظ اقتطاع او شطب أي مبلغ من أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

مخزومي زار جابر وبحثا في الموازنة وسبل دعم الاقتصاد الوطني واسترداد أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

البستاني بعد اجتماع اللجنة الاقتصاد: خطة صناعية مرتقبة وتقليص الاستيراد أولوية الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:56

لتخفيف الاحتقان... توقع بزيارة رعد إلى قصر بعبدا (الأنباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
01:51

ريفي لـ"الأنباء الكويتية": القرار الدولي اتخذ بحصر السلاح في كل دول المنطقة

LBCI
اقتصاد
01:42

بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:50

"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه

LBCI
منوعات
13:00

جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
رياضة
2025-09-23

من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
أخبار لبنان
05:50

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أمن وقضاء
06:44

الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More