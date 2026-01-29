الأخبار
هبة أردنية الى الجيش

أخبار لبنان
2026-01-29 | 02:23
هبة أردنية الى الجيش
هبة أردنية الى الجيش

تسلّم الجيش في مديرية القوامة – كفرشيما هبة وصلت برًا عن طريق معبر المصنع الحدودي مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن مساعدات غذائية، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل. 

وشكر ممثل قائد الجيش السفير الأردني على تقديم الهبة، مثمّنًا دور السلطات الأردنية في دعم المؤسسة العسكرية.
 
 

أخبار لبنان

الجيش

هبة

المملكة الأردنية الهاشمية

