الرئيس عون بحث وميناسيان في أوضاع الطائفة الأرمنية وترتيبات تقديس الطوباوي كومورجيان

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، الأوضاع العامة وشؤون أبناء الطائفة الأرمنية، واطّلع على المراحل التي قطعها ملف تقديس الطوباوي الخوري الشهيد كوميداس كومورجيان، إضافة إلى الترتيبات الجارية لإعلان خادم الله الكاردينال كريكور أغاجانيان طوباويًا.



‏ونوّه البطريرك ميناسيان بـ"جهود الرئيس عون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل الحضور اللبناني في الخارج، بعد سنوات عدّة من الغياب".

والتقى الرئيس عون السفراء في الإدارة المركزية وتوجه اليهم بالقول: "سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا من التعقيدات، وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج".