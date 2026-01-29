وزير الصحة اجتمع مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعاً مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان انريكي بلانكو ارماس على رأس وفد، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة للمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشاريع المشتركة القائمة.



وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لآليات تنفيذ المشاريع الحالية، وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية والأهداف المحددة، بما يضمن تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الشاملة ودعم القطاع الصحي والرعائي بمستوياته كافة.



كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون في مشاريع مستقبلية استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحديث النظام الصحي الوطني، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن استدامة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.